Due uomini denunciati a Reggio Emilia perché trovati con tre costose bici, probabile provento di furto

Nel pomeriggio del 20 maggio, i carabinieri della sezione Radiomobile di Reggio Emilia sono intervenuti a seguito della segnalazione di un cittadino che aveva notato due giovani in atteggiamento sospetto nei pressi del centro commerciale Le Vele. I soggetti fermati si trovavano in possesso di tre biciclette, apparentemente di valore, la cui provenienza non sono stati in grado di giustificare adeguatamente.

L’intervento si è concluso con il sequestro dei velocipedi, che si ritiene siano frutto di furto. I militari hanno denunciato per concorso in ricettazione un giovane di 19 anni senza fissa dimora e un uomo di 32 anni residente a Zocca, nel modenese, entrambi di nazionalità tunisina. I due sono stati identificati e portati in caserma per ulteriori accertamenti. Uno dei mezzi ritrovati, in particolare una bicicletta elettrica della marca “Fujita“ di colore nero, era in possesso del ragazzo più giovane. L‘uomo di 32 anni deteneva invece due biciclette, una “B’Twin“ arancione e una “Specialized” rossa. Le biciclette, considerate oggetti di pregio, sono state sottoposte a sequestro penale e sono ora custodite in attesa delle procedure necessarie per restituirle ai legittimi proprietari, che potranno farlo attraverso la denuncia del furto.

Nel frattempo, le autorità stanno portando avanti le indagini per chiarire la vicenda nel contesto delle indagini preliminari sotto la direzione della Procura della Repubblica guidata dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. Secondo l’ipotesi degli inquirenti, i due individui si trovavano nei pressi del centro commerciale per tentare di vendere le biciclette nel mercato illecito di beni rubati. Le verifiche proseguiranno per accertare eventuali responsabilità e valutare i successivi sviluppi giudiziari.