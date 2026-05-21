Reggio Emilia: si contendono una dose di droga e un 26enne stacca parte di un orecchio al rivale con un morso

Nella mattina di mercoledì 20 maggio, una squadra delle Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia è intervenuta nei pressi di un bar situato in Piazzale Marconi in seguito a una segnalazione riguardante una persona ferita. L’operazione si collocava nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrato nella zona della stazione “Storica”.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno individuato l’uomo segnalato: si trattava di un 44enne di origine tunisina, già noto alle forze dell’ordine per precedenti e per problemi di tossicodipendenza. L’uomo presentava una grave ferita all’orecchio sinistro, che appariva completamente reciso. Durante l’intervento dei sanitari del 118, impegnati a fornire le prime cure, l’uomo, visibilmente sotto shock, ha raccontato di essere stato aggredito nel corso di una lite avvenuta per motivi legati al consumo di una dose di sostanza stupefacente.

Sulla base delle informazioni raccolte, gli agenti hanno immediatamente visionato le registrazioni delle telecamere del sistema di videosorveglianza della zona. Grazie ai filmati, sono riusciti a identificare l’abbigliamento e la fisionomia dell’aggressore, che, dopo il litigio, si era allontanato dirigendosi verso via IV Novembre. Subito è scattata la ricerca. Pochi minuti dopo, il sospettato è stato rintracciato non lontano dal luogo dell’aggressione. Gli agenti hanno fermato e identificato un 26enne di origine marocchina, anch’egli noto per diversi precedenti penali e che presentava visibili escoriazioni sul volto e sulle braccia.

Dopo aver ricostruito l’intera dinamica degli eventi, il giovane è stato arrestato con l’accusa di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, aggravata da motivi futili. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 26enne è stato trasferito presso la locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.