A Sassuolo un nuovo polo culturale permanente dedicato all’arte contemporanea, che inaugura con l’esposizione “Avida Dollars” su Dalí

Il territorio modenese si prepara ad accogliere un nuovo spazio dedicato all’arte e alla cultura contemporanea: venerdì 22 maggio, proprio nel fine settimana della Notte europea dei musei, verrà inaugurato a Sassuolo (via Felice Cavallotti 132) un nuovo polo culturale permanente promosso da Dalí Universe e Lart Universe, realtà attive nel panorama delle esposizioni artistiche internazionali e nella valorizzazione dell’arte moderna e contemporanea.

La scelta della città di Sassuolo per inaugurare un nuovo polo della cultura, dopo destinazioni internazionali come Parigi, Lussemburgo, Mougins (Francia), Bruges (Belgio) e italiane come Roma, Montepulciano, Matera, Cortona, si inserisce all’interno di un percorso di sviluppo culturale che vede il territorio modenese sempre più coinvolto in iniziative artistiche di respiro nazionale e internazionale. La nuova galleria di Sassuolo nasce dall’eredità della storica galleria “Anima&Colors”.

In occasione dell’apertura del nuovo spazio verrà presentata anche “Avida Dollars”, la prima esposizione, che sarà dedicata a Salvador Dalí e patrocinata dal Comune di Sassuolo, a cura di Beniamino Levi, il maggior esperto a livello mondiale dell’arte di Salvador Dalì, con il quale intratteneva un rapporto professionale e personale e già curatore della mostra “Nella mente del maestro”, dedicata sempre a Salvador Dalí e ospitata nel 2024-2025 presso Palazzo dei Musei di Modena.

Questa nuova mostra proporrà un percorso narrativo e culturale dedicato a una delle fasi più significative della vita dell’artista spagnolo: il progressivo distacco dal movimento surrealista e l’evoluzione della sua ricerca verso scienza, spiritualità e sperimentazione interdisciplinare.

L’esposizione sarà articolata in quattro sezioni tematiche dedicate: al rapporto tra Dalí e gli Stati Uniti; al dialogo tra arte e scienza; al periodo atomico-mistico; alla dimensione poliedrica dell’artista tra moda, design e cultura popolare.

La mostra sarà visitabile gratuitamente, fino a fine agosto 2026. I visitatori potranno fare una donazione, su base volontaria, a sostegno di Lega del Filo d’Oro, ANT Fondazione o Franco Pannuti ETS, attraverso postazioni che verranno appositamente allestite per la raccolta fondi all’interno dello spazio espositivo.

“La scelta di rendere la mostra gratuita si mette volutamente in contrapposizione con il significato stesso del titolo “Avida Dollars”, termine coniato da André Breton attraverso l’anagramma del nome Salvador Dalí e utilizzato in senso provocatorio per criticare il successo economico e mediatico raggiunto da Dalí. La mostra ribalta simbolicamente quel concetto: l’idea del denaro, evocata nel titolo, viene trasformata in un gesto solidale e benefico, lasciato interamente alla sensibilità e al buon cuore dei visitatori” – commenta Eleonora Fietta, responsabile attività didattiche e di beneficienza di Dalí Universe e Lart Universe.

Tra le opere esposte saranno presenti sculture, litografie e opere museali provenienti dal circuito Dalí Universe. Nella stanza dedicata al periodo americano di Salvador Dalí sarà presente “La donna del tempo”, opera dell’artista, insieme alle dodici “Dali D’or”, opere in oro 24 carati realizzate da Dalí, con monete da lui stesso fatte coniare e decorate con le effigi sue e della moglie Gala. Nella stanza dedicata alla scienza sarà esposto Il “Profilo del Tempo”, opera scultorea di grande forza simbolica, accompagnata da una bellissima litografia dedicata ad Albert Einstein, dalla litografia dedicata a Sigmund Freud e, tra le altre opere, da una scultura dedicata a Newton.

Tra le opere principali esposte nella parte dedicata al periodo mistico sarà presente la scultura museale originale “San Giorgio e il Drago”, dedicata proprio al patrono della città di Sassuolo. La presenza di quest’opera all’interno dell’esibizione crea un forte legame simbolico con il territorio che ospita la mostra. La scultura appartiene alla celebre serie bronzea realizzata da Salvador Dalí: una delle sette fusioni autorizzate da Dalí dell’opera è stata donata nel 1995 a Papa Giovanni Paolo II. Oggi una versione dell’opera è conservata presso i musei della Città del Vaticano.

Nella stanza dedicata alla religione sono inoltre presenti tutte le cento litografie realizzate da Salvador Dalí per la Divina Commedia, commissionate nel 1950 dallo Stato italiano. L’intero ciclo, composto da cento opere, è firmato a mano da Salvador Dalí.

La mostra sarà sempre aperta gratuitamente, fino a fine agosto, nelle giornate di giovedì (16-19), venerdì e sabato (10-17). Sono previste anche diverse aperture domenicali (9–13): 24 maggio, 7 giugno, 21 giugno, 5 luglio, 19 luglio, 2 agosto.

Con l’ultimo progetto di Dalí Universe e Lart Universe, la città di Sassuolo prova a ritagliarsi un nuovo ruolo: non più soltanto città industriale e ceramica, ma anche nuova destinazione culturale capace di dialogare con il panorama artistico europeo.

Per maggiori informazioni www.daliuniverse.com o www.lartuniverse.com