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Il Prefetto incontra il Presidente dell’Associazione provinciale della Polizia di Stato di Reggio Emilia

Reggio Emilia
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Lunedì scorso il Prefetto di Reggio Emilia, dott. Salvatore Angieri, ha incontrato, presso il Palazzo del Governo, il Presidente  dell’Associazione provinciale della  Polizia di Stato  di Reggio Emilia, Giovanni Ciampi.

Nel corso dell’incontro il Presidente ha illustrato le attività che i volontari  dell’Associazione svolgono per la città, sia come ausiliari nelle piazze durante i giorni di mercato o in concomitanza di eventi rilevanti, da ultimo la visita di Sua Altezza Reala, la Principessa del Galles nonché all’interno degli Uffici, in ausilio al personale  di ruolo, sempre più carente presso la P.A.

Il Prefetto ha ringraziato l’Associazione per le positive iniziative intraprese nel territorio.

Il Presidente, ha consegnato al Prefetto una targa di benvenuto nella nostra città ed ha manifestato, altresì, la propria disponibilità  per una fattiva collaborazione  anche per il futuro.

















Redazione 1

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