Guastalla, aggredisce verbalmente e fisicamente i vicini: denunciato

Conflitti di vicinato e rancori accumulati nel tempo potrebbero essere alla base di un grave episodio di violenza che ha visto coinvolto un uomo, accusato di aver aggredito fisicamente e verbalmente il gestore di un’attività commerciale situata al piano terra dell’edificio in cui abita.

Secondo quanto emerso, l’indagato avrebbe agito in due diverse occasioni, causando lesioni al commerciante. Le ferite sono state giudicate guaribili dai medici dell’Ospedale di Guastalla con prognosi rispettivamente di 3 e 5 giorni. Per questi fatti, i Carabinieri della Stazione di Guastalla hanno denunciato un uomo di 42 anni, residente in un comune della bassa mantovana, alla Procura di Reggio Emilia. Al momento, le indagini preliminari proseguono per approfondire i dettagli e consentire le relative valutazioni in merito all’eventuale azione penale.

I fatti risalgono a più episodi in cui i Carabinieri della compagnia di Guastalla sono stati chiamati ad intervenire per sedare accese discussioni e litigi tra il presunto aggressore e il commerciante, scaturiti da motivi apparentemente futili. In seguito alle denunce formalizzate dal titolare dell’attività commerciale, le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine che ha previsto non solo la ricostruzione dettagliata degli eventi, ma anche l’acquisizione di dichiarazioni testimoniali raccolte tra i presenti che hanno assistito direttamente agli episodi. Dalle indagini è emerso che il 42enne, in preda a violenza, sarebbe passato dalle parole ai fatti in due momenti distinti. Nel primo caso, avrebbe fatto irruzione nel negozio del commerciante, intimandogli con tono minaccioso di uscire dal locale; successivamente lo avrebbe spinto violentemente contro la maniglia della porta, provocandogli un trauma contusivo al rachide dorsale, refertato con una prognosi di 3 giorni.

Il secondo episodio, più grave, si sarebbe verificato in strada poco distante dalla vetrina dell’esercizio commerciale. Nonostante la presenza dei Carabinieri sul posto per contenere la situazione, l’aggressore avrebbe sferrato un pugno al volto del commerciante, superando persino l’intervento dei militari. Questo secondo attacco ha causato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Alle aggressioni fisiche si aggiungono ripetuti episodi di insulti, offese e diffamazioni nei confronti del commerciante, che sarebbero avvenuti anche in pubblico, con l’intento di screditare la persona e scoraggiare eventuali clienti dall’entrare nel suo negozio. Non meno gravi sono state le minacce di morte e le promesse di ritorsioni fisiche rivolte più volte alla vittima negli ultimi mesi. Sulla base degli accertamenti effettuati e delle testimonianze raccolte, i Carabinieri hanno ritenuto di poter attribuire precise responsabilità all’indagato riguardo ai reati contestati. È quindi scattata la denuncia alla Procura reggiana, che procederà con ulteriori valutazioni per stabilire gli sviluppi giudiziari della vicenda.