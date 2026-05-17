Il presidente della Regione Michele de Pascale con l’assessore Davide Baruffi oggi a Ravarino per portare sostegno e solidarietà della Regione alla comunità

Il presidente della Regione, Michele de Pascale, si è recato oggi pomeriggio, insieme all’assessore regionale alla Programmazione territoriale, Davide Baruffi, e al capo di Gabinetto della Presidenza, Luca Vecchi, a Ravarino, comune di residenza del responsabile della terribile vicenda avvenuta ieri a Modena.

Con il presidente della Provincia, Fabio Braglia, hanno incontrato la Giunta del Comune del Modenese per fare un punto della situazione e assicurare il sostegno della Regione a qualsiasi iniziativa a favore della comunità, portando anche la disponibilità delle istituzioni, dello Stato e dell’azienda Auls di Modena a fornire tutto il supporto necessario.