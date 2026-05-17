Auto sulla folla a Modena: il presidente De Pascale in merito all’aggressione di una troupe della Rai Tgr Emilia-Romagna all’ospedale Maggiore di Bologna

“La libertà di informazione è un diritto inalienabile, che tutela la nostra democrazia. Per questo voglio esprimere la mia solidarietà alla troupe della Tgr Emilia-Romagna che è stata aggredita oggi all’ospedale Maggiore di Bologna mentre stava svolgendo la necessaria attività di documentazione giornalistica con l’obiettivo di verificare le condizioni dei feriti del grave episodio avvenuto ieri a Modena. L’informazione è un servizio essenziale per le cittadine e i cittadini che dobbiamo sempre difendere e sostenere”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, sull’aggressione della troupe Rai avvenuta all’esterno della struttura ospedaliera bolognese.

“L’aggressione alle giornaliste e ai giornalisti, è un atto che ferisce ancora di più- aggiunge il presidente- perché avviene dopo 24 ore molto delicate e dolorose, nelle quali gli organi di informazione hanno dato un contributo fondamentale a diffondere in maniera corretta le notizie di quanto è accaduto con grande serietà e nel pieno rispetto della deontologia professionale. Ringrazio tutti i professionisti e le professioniste dell’informazione che in questi giorni hanno dato un’informazione rigorosa, seria e puntuale rispetto a quello che stava avvenendo”.