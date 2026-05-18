Auto sulla folla a Modena. Da Avis scorte di sangue garantite per le persone coinvolte

A seguito della tragedia avvenuta nei giorni scorsi a Modena, il presidente di AVIS Nazionale Oscar Bianchi esprime profonda vicinanza alle vittime e alle loro famiglie, condividendo il dolore dell’intera comunità colpita. «Eventi come questo ci colpiscono profondamente e ci danno, se possibile, ancora più motivazione nel portare avanti ogni giorno la nostra attività al servizio delle persone e del Paese», dice Bianchi.

Il presidente AVIS sottolinea inoltre come il sistema trasfusionale e la rete associativa siano pronti a rispondere anche nelle emergenze: «Non è stato necessario avviare una raccolta dedicata, perché grazie alla generosità costante dei donatori e al lavoro quotidiano disponiamo delle scorte necessarie per far fronte anche a situazioni straordinarie e tragiche come questa. Un ringraziamento particolare va in questo caso ai donatori modenesi e ad AVIS Provinciale Modena per l’impegno quotidiano, la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati nel garantire continuità e sicurezza al sistema trasfusionale. Ci teniamo ad assicurare e a rassicurare che AVIS c’è, sempre, anche nelle situazioni più difficili», conclude Bianchi.

Al messaggio del presidente nazionale Avis si uniscono le parole della presidente di Avis Provinciale Modena Milena Storione: “Ci stringiamo al dolore delle vittime e delle loro famiglie, insieme a tutta la nostra comunità. Quanto accaduto sabato pomeriggio in centro a Modena ci ricorda una verità semplice e potente: la nostra provincia può contare sul sangue quando serve e dove serve, grazie a una rete solida, organizzata e generosa di donatrici e donatori.

È proprio questa continuità a fare la differenza. Per questo chiediamo sempre di rispettare gli appuntamenti di donazione: anche – e soprattutto – nelle emergenze la puntualità del dono è fondamentale. Grazie ai donatori e alle donatrici modenesi, alle sedi comunali, ai volontari e al personale sanitario: il vostro impegno silenzioso sostiene ogni giorno un sistema prezioso per tutta la comunità. La forza della nostra provincia è nella partecipazione, nella cultura del dono, nella capacità di esserci, insieme”.