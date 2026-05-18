Circa novanta a Formigine i partecipanti alla festa di Pro Loco dedicata ai neomaggiorenni

Si è rinnovata anche quest’anno la festa dedicata ai neomaggiorenni, un momento di incontro diventato ormai una consuetudine per il territorio. L’evento ha visto la partecipazione di circa novanta persone tra ragazzi e accompagnatori. Organizzata dalla Pro Loco “Oltre il Castello” con il patrocinio del Comune, la serata, ospitata al Seven Club di Casinalbo, ha rappresentato l’occasione ufficiale per accogliere i giovani concittadini nell’età adulta e presentare loro i diritti e i doveri legati alla cittadinanza attiva, a partire dal conseguimento del diritto al voto e della patente di guida.

Come per le passate edizioni, è stata confermata la consegna della Costituzione italiana. Accanto alle riflessioni sui valori costituzionali e sulla sicurezza stradale, affrontate grazie al supporto di Automobile Club Modena e all’utilizzo di un simulatore di guida, l’appuntamento si è confermato uno spazio per valorizzare il dialogo tra le generazioni e per ribadire la vicinanza delle istituzioni locali ai percorsi di crescita dei ragazzi. In rappresentanza delle istituzioni, hanno partecipato all’evento la Sindaca Elisa Parenti e l’Assessora alle Politiche giovanili Giulia Bosi.

“Questo appuntamento – ha dichiarato la Sindaca Parenti – esprime l’incontro tra generazioni che vogliamo valorizzare come risorsa per tutta la comunità. Grazie ai volontari della Pro Loco e al presidente Pietro Ghinelli, l’iniziativa si rinnova offrendo ai ragazzi i primi elementi sul loro futuro, dalla sicurezza stradale al mondo del lavoro, ma anche l’occasione per festeggiare insieme l’ingresso nella comunità adulta. Durante la serata abbiamo inoltre ricordato le opportunità di mobilità internazionale che il Comune riserva ai giovani, come i progetti annuali a Kilkenny in Irlanda e a Digione in Francia, o l’Eurocamp. Per quest’ultimo le iscrizioni sono ancora aperte: l’iniziativa consentirà a quattro residenti a Formigine, tra i 16 e i 21 anni, di partecipare a un progetto europeo sulla sostenibilità ambientale nella città tedesca di Havelberg, dal 20 al 31 luglio”.

L’evento è stato sostenuto da Lapam Confartigianato, BCC Emilbanca e Automobile Club Modena.