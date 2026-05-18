Alcuni appuntamenti in programma a Castelnovo Sotto

La rassegna “Presenze latenti”, progetti a tema: “I fantasmi del quotidiano” proseguirà giovedì 21 maggio, alle ore 21, nella chiesa della Madonna, Gianluca Tondelli presenterà “I fantasmi di Antonio Ligabue, dalla mente alla tela”.

Sabato 30 maggio invece, alle ore 18, Rina Xhihani e Davide Crimaldi presenteranno “I tarocchi di Anna Karenina. Viaggio fra poesia e musica d’autore”.

Entrambe le mostre sono organizzate dal Gruppo fotografico Prisma e rientra nel circuito Off di Fotografia europea.

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Sabato 23 maggio sempre a Castelnovo di Sotto, sarà tempo di festa delle scuole.

Alle ore 15 verranno inaugurati i nuovi ingressi, gli spazi e i progetti educativi alla scuola Girasole-Palomar.

A seguire ci saranno giochi proposti da tutte le scuole al Parco Rocca, in più ci saranno, trucca bimbi, mandala, wood games e biliardini. Alle ore 17 gli alunni della scuola Primaria canteranno sul palco. Dalle ore 20 ci sarà il ballo delle terze medie.

Ci saranno punti ristoro con gnocco fritto, patatine e salumi e un punto per iscriversi a Castelsport.