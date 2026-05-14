May.be: il festival musicale torna a Magreta

Sabato 16 maggio, l’area di via Fossa 61 a Magreta ospiterà la quinta edizione di May.be. L’evento, che segna l’inizio della stagione estiva nella frazione, è organizzato dai giovani volontari dell’Associazione Magreta APS.

L’ospite principale di questa edizione sarà Liu, dj e produttore brasiliano di rilievo internazionale. Originario di San Paolo e attivo dal 2014, Liu è noto per successi come “Don’t Look Back” e per le partecipazioni a palchi prestigiosi quali Tomorrowland Brasil e Lollapalooza. Ad arricchire la proposta musicale della serata si aggiungeranno anche i set di DJ Perna e Bollo.

In caso di maltempo la serata sarà rinviata al 23 maggio. Per approfondimenti sul programma e dettagli relativi alle prevendite, è possibile consultare la pagina Instagram ufficiale maybe_event.