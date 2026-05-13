HomeReggio EmiliaUna Palestra sotto il cielo a Sant’Ilario d’Enza





Una Palestra sotto il cielo a Sant’Ilario d’Enza

Reggio EmiliaSant'Ilario d'Enza
Tempo di lettura 1 min.

Sarà inaugurata sabato 16 maggio al Parco Anna Magnani

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sabato 16 maggio alle ore 10.45 al Parco Anna Magnani, l’area verde adiacente alla Casa della Comunità di Sant’Ilario d’Enza, sarà inaugurato un nuovo spazio dedicato alla salute e al benessere.

La Palestra sotto il cielo è una vera e propria palestra all’aperto creata per promuovere l’attività fisica e la socializzazione, una struttura gratuita e accessibile a tutti: bambini, giovani, adulti, anziani, persone con disabilità e non vedenti.

Palestre sotto il cielo è un progetto promosso dal Dipartimento di Sanità Pubblica – Staff Promozione della Salute dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia, finanziato grazie alla Legge Regionale n. 19/2018, che promuove la salute e la prevenzione. Si tratta di un progetto di comunità attiva che pensa a un’idea di benessere per tutti. Un benessere che giunge grazie al movimento in zone verdi e lontane dal traffico dove chiunque, da solo o in compagnia, può esercitarsi con attrezzi semplici e funzionali.

Quella di sabato a Sant’Ilario, alla presenza del sindaco Marcello Moretti, del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica Antonia Nini e del Direttore di Distretto Barbara Gilioli, rappresenta una tappa importante di questo percorso di salute che vede coinvolto l’intero territorio provinciale.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Seguirà buffet.

















Redazione 1

Ultime notizie