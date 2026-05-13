Enzo Lattuca eletto Presidente UPI nazionale

«Profonda soddisfazione e i più vivi complimenti a Enzo Lattuca, Sindaco di Cesena e Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, eletto oggi all’unanimità nuovo Presidente nazionale dell’UPI (Unione delle Province d’Italia)».

E’ quanto dichiarato da Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena, per l’elezione di Enzo Lattuca a nuovo presidente di Upi nazionale avvenuta a Roma durante i lavori dell’Assemblea Generale delle Province italiane di mercoledì 13 maggio, in erano presenti per Modena anche i delegati Luigi Zironi e Giovanni Gargano, sindaci di Maranello e Castelfranco e consiglieri provinciali.

«L’elezione di Enzo Lattuca alla guida di Upi Nazionale è una notizia straordinaria per l’intera comunità degli amministratori locali e, in particolare, per la nostra regione – prosegue il Presidente Fabio Braglia –. A Enzo mi legano un rapporto di profonda stima e una stretta collaborazione all’interno del direttivo di UPI Emilia-Romagna. Questa nomina rappresenta il giusto riconoscimento per le sue indiscusse capacità umane e politiche, già ampiamente dimostrate nella gestione complessa dei territori romagnoli, non ultimo durante le drammatiche fasi della ricostruzione post-alluvione».

Secondo Braglia, la presidenza Lattuca arriva in uno snodo fondamentale per il futuro degli enti locali «Ci troviamo in un momento storico decisivo. Le Province italiane sono chiamate ad affrontare sfide cruciali, dal completamento dei progetti legati ai fondi PNRR per la scuola e la viabilità, fino al percorso legislativo per il pieno rilancio istituzionale ed economico dell’ente, che necessita di risorse stabili e del ritorno all’elezione diretta. Sono certo che Lattuca saprà guidare l’Associazione con determinazione, competenza e spirito di sintesi, dando voce autorevole alle istanze di tutti i territori del Paese di fronte al Governo e al Parlamento».

«A Enzo vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte mia e di tutta la Provincia di Modena – conclude Braglia – con la certezza che la sua guida saprà rafforzare il ruolo delle Province come presidio fondamentale per lo sviluppo locale e il supporto ai Comuni».