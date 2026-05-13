Formigine protagonista delle Giornate Nazionali dei Castelli

Il Comune di Formigine partecipa alla XXVII edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli, in programma sabato 16 e domenica 17 maggio. L’iniziativa, curata dall’Istituto Italiano dei Castelli con il patrocinio del Ministero della Cultura, nasce per offrire a cittadini, studiosi e turisti l’opportunità di accedere al patrimonio fortificato italiano, promuovendo la riscoperta di un’eredità architettonica che ha profondamente segnato l’identità del territorio.

Tra i ventiquattro siti selezionati a livello nazionale per questa edizione, il Castello di Formigine si distingue come l’unico rappresentante per l’intera regione Emilia-Romagna, sottolineando il valore storico e conservativo del complesso monumentale.

Si parte sabato 16 maggio alle ore 17 presso la Sala consiliare, dove, dopo i saluti istituzionali, si terrà una conferenza dedicata alla storia, al recupero e al riuso del Castello. L’incontro vedrà gli interventi tecnici di Guido Gozzi e Alberto Monti dell’Istituto Italiano dei Castelli, affiancati dal contributo scientifico dell’archeologo Donato Labate e dell’architetto Vincenzo Vandelli. Durante il pomeriggio verrà inoltre presentato il volume dedicato alle targhe di riconoscimento dell’Emilia-Romagna. A seguire, il pubblico potrà assistere all’inaugurazione della mostra dedicata ai disegni di torri e borghi di Loreno Confortini, prima di concludere la giornata con una visita guidata e un momento di convivialità nel loggiato del Palazzo Marchionale.

La giornata di domenica 17 maggio sarà interamente dedicata alla scoperta delle architetture fortificate attraverso percorsi guidati in programma dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. I visitatori potranno approfondire i dettagli della struttura difensiva grazie all’analisi degli scavi archeologici e percorrere un itinerario che toccherà il cortile della rocchetta, la Torre dell’Orologio e il corpo di Guardia. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, è previsto il laboratorio didattico “Sigilli al Castello”, pensato per i più piccoli, che avranno l’occasione di creare un timbro personalizzato ispirato all’araldica castellana. Per tutte le attività l’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata: castello@comune.formigine.mo.it – 059 416145, 059 416277.

Afferma il Vicesindaco con delega alla Cultura Marco Casolari: “È un onore per Formigine essere parte di questo percorso che tocca tutto il Paese e che ci vede unici in Emilia-Romagna. Il nostro Castello è un esempio di come una fortezza medievale possa trasformarsi nel tempo in residenza signorile e, infine, in polo culturale e museale quale è oggi. Investire nella valorizzazione di questo bene anche attraverso eventi di questo tipo significa per noi rafforzare l’attrattività turistica del territorio, convinti che la promozione del nostro patrimonio storico sia una leva fondamentale per far conoscere Formigine anche oltre i confini regionali”.