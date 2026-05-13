Malalbergo, i Vigili del fuoco provvedono alla messa in sicurezza di serbatoi di GPL

Questo pomeriggio poco dopo le 17:00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Ca’ Bianca, nel comune di Malalbergo, per la messa in sicurezza di serbatoi di GPL.
Sul posto hanno operato congiuntamente il personale del distaccamento di San Pietro in Casale e il nucleo specialistico NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del Comando di Bologna.
Gli operatori del nucleo NBCR hanno provveduto alle operazioni tecniche necessarie per lo svuotamento dei serbatoi e la successiva bonifica dell’area interessata. L’intervento si è concluso senza segnalazione di persone ferite o coinvolte.