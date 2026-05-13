Malalbergo, i Vigili del fuoco provvedono alla messa in sicurezza di serbatoi di GPL

Questo pomeriggio poco dopo le 17:00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Ca’ Bianca, nel comune di Malalbergo, per la messa in sicurezza di serbatoi di GPL.

​Sul posto hanno operato congiuntamente il personale del distaccamento di San Pietro in Casale e il nucleo specialistico NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del Comando di Bologna.

​Gli operatori del nucleo NBCR hanno provveduto alle operazioni tecniche necessarie per lo svuotamento dei serbatoi e la successiva bonifica dell’area interessata. L’intervento si è concluso senza segnalazione di persone ferite o coinvolte.