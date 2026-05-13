La due giorni di celebrazioni dedicata a Padre Sebastiano

Le celebrazioni in onore di Padre Sebastiano, organizzate dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport (U.N.V.S.), si sono concluse con grande successo, attirando l’interesse di numerosi visitatori grazie a una mostra fotografica e multimediale di grande impatto.

L’evento ha posto particolare enfasi sul coinvolgimento delle giovani generazioni nello sport, proponendo tre minitornei di calcio dedicati ai ragazzi: un’iniziativa articolata su due giornate – il 9 e 10 maggio – che ha saputo coniugare la passione per lo sport con la socializzazione, arricchita da momenti di convivialità durante le pause, con merende offerte ai partecipanti.

Dal punto di vista sportivo, pur prevalendo l‘atmosfera festosa e il piacere del gioco, si sono distinti i successi della Sanmichelese, trionfatrice nelle categorie 2017 e 2018, e del Fiorano, vincitore nella categoria dei più piccoli classe 2019.

Un altro momento molto apprezzato è stata la tradizionale partita che ha visto protagoniste le glorie del passato del calcio sassolese: ex giocatori che, per l’occasione, hanno indossato nuovamente gli scarpini per rendere omaggio alla memoria del frate.

La manifestazione ha preso ufficialmente il via con l’intervento del sindaco Matteo Mesini. Il primo cittadino ha rivolto il saluto dell’amministrazione comunale e ha espresso parole di grande stima per il religioso, evidenziandone l’importante ruolo nella comunità e omaggiandone la dedizione e il lascito morale.