Domenica la cerimonia di consegna della bandiera de “I Borghi piú Belli d’Italia” al comune di Castelvetro

Domenica 17 maggio, alle ore 11.30, nella sala consiliare del municipio di Castelvetro si terrà la cerimonia di consegna della bandiera de “I Borghi più belli d’Italia”. Si tratta dell’atto finale che segna l’ammissione di Castelvetro nella prestigiosa associazione nazionale nata nel 2001.

La cerimonia si aprirà con il saluto del sindaco di Castelvetro, Federico Poppi, e l’intervento del vicesindaco e assessore ad agricoltura, turismo e commercio, Roberto Giovini, a cui seguiranno i saluti del consigliere regionale Luca Sabattini in rappresentanza della presidenza della Regione Emilia-Romagna, e di Paolo Corbini, direttore dell’associazione nazionale Città del Vino. La cerimonia entrerà poi nel vivo con gli interventi di Luca Albertazzi, sindaco di Dozza e consigliere nazionale dell’associazione I Borghi più belli d’Italia, e di Fiorello Primi, presidente della stessa associazione, a cui spetterà, al termine, la consegna della bandiera nelle mani del sindaco.

Viene così suggellato positivamente un lungo percorso di certificazione per Castelvetro, avviato già nel marzo 2022 con l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio comunale della proposta di candidatura, a cui fece seguito la formalizzazione della richiesta di adesione e l’iter di valutazione dei requisiti da parte del Comitato scientifico dell’associazione, conclusosi con l’ingresso ufficiale comunicato al Comune lo scorso dicembre.

La giornata proseguirà poi all’esterno del municipio con un tour guidato del borgo storico di Castelvetro assurto così agli onori nazionali e, alle ore 14.30, una visita guidata all’Acetaia comunale. Il tutto nell’ambito di una domenica castelvetrese densa di eventi e di cose da vedere, dalla manifestazione motoristica a sfondo gastronomico-musicale “Distinguished Gentleman’s Ride” fino alle visite culturali alla mostra “Fili d’oro a Palazzo”, al palazzo Rangoni e alla mostra “Donne d’Elezione” allestita nella sala civica Pake.