Casalgrande capitale del karate: quasi 400 atleti al 1° Trofeo ASI – IMPERO Golden Cup

Una giornata di sport, inclusione e grandi emozioni quella andata in scena domenica 10 maggio a Casalgrande, dove si è svolto il 1° Trofeo ASI – IMPERO Golden Cup, manifestazione organizzata dal G.S. Virtus Karate Casalgrande, guidato dal Maestro Guido Carmine, con la piena approvazione del presidente Giordano Miglioli.

L’evento ha richiamato sul territorio circa 25 società sportive e quasi 400 atleti, trasformando Casalgrande in un punto di riferimento per il karate regionale e nazionale, in una giornata caratterizzata da un’elevata partecipazione e da un’organizzazione apprezzata da tecnici, famiglie e addetti ai lavori.

A rendere ancora più prestigioso il bilancio della manifestazione è stato anche il risultato sportivo ottenuto dal sodalizio di casa: il G.S. Virtus Karate Casalgrande ha infatti conquistato il primo posto nella classifica generale per società, chiudendo il trofeo davanti a numerose realtà provenienti da diverse province italiane.

Presenti alla manifestazione, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il Sindaco Giuseppe Daviddi, l’Assessore alle Politiche Giovanili Cristina Spano e l’Assessore alla Scuola Graziella Tosi, che hanno portato il saluto istituzionale agli organizzatori, agli atleti e alle famiglie.

«Desideriamo ringraziare in primo luogo la Virtus Casalgrande, il Maestro Guido Carmine e tutti i volontari per la splendida organizzazione – sottolineano il Sindaco Daviddi e l’Assessore Spano –. È stato allestito un evento sportivo di altissimo livello, capace di travalicare i confini del Comune di Casalgrande e di portare sul nostro territorio centinaia di atleti e famiglie. Manifestazioni di questo tipo rappresentano un valore aggiunto per la nostra comunità e promuovono in modo concreto i valori dello sport».

Tra i momenti più significativi della giornata, particolare emozione ha suscitato la competizione di ParaKarate, introdotta all’interno del programma e capace di regalare attimi di grande intensità emotiva al pubblico presente.

«Lo sport, e una disciplina dagli altissimi valori morali come il karate, si conferma uno straordinario strumento di inclusione, crescita personale e condivisione anche per i ragazzi speciali – aggiungono Daviddi e Spano –. I momenti vissuti durante il ParaKarate hanno emozionato tutti e rappresentano il senso più autentico dello sport».

Infine, un messaggio rivolto soprattutto ai più giovani partecipanti: «Nello sport non esistono secondi o terzi posti – concludono –. Quando ci si mette in gioco, si cresce, si impara e si condividono esperienze così importanti, si è già tutti vincitori».

Archiviata con successo la prima edizione, il G.S. Virtus Karate Casalgrande e il Maestro Guido Carmine sono già al lavoro per organizzare il 2° Trofeo Impero – Golden Cup, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente un appuntamento che ha già lasciato il segno nel panorama sportivo locale.