Con “Naturambiente” Guastalla celebra il Cappelletto reggiano

Non c’è tradizione reggiana senza il profumo dei cappelletti, e non c’è Naturambiente senza un tributo alla cultura gastronomica del territorio. Sabato 16 maggio 2026, alle ore 17:00, la Sala dell’Antico Portico di Palazzo Ducale ospiterà un appuntamento d’eccezione: la presentazione del libro “I Cappelletti Reggiani – Il trionfo dello stracotto”, a cura del Dott. Giuliano Bagnoli.

L’incontro, organizzato dall’Associazione Culturale Guastalla Ambiente, non sarà solo una presentazione editoriale, ma un viaggio antropologico nella “reggianità”. Insieme all’autore interverrà il Professor Danilo Morini, vicepresidente dell’Associazione “Il Cappelletto Reggiano”, mentre le letture di Fiorello Tagliavini, assessore alla cultura, daranno voce e colore alle pagine del libro. Un evento che celebra l’anima artigianale e il rito familiare che si cela dietro ogni singolo cappelletto di pasta ripiena. Entrata libera.

Naturambiente 2026: un palinsesto tra ecologia e tradizione

La conferenza sui cappelletti rappresenta l’anteprima della 31ª edizione di Naturambiente, l’ecofesta di primavera ideata dall’indimenticato Walter Bonazzi, che inaugura ufficialmente domenica 17 maggio con un programma che abbraccia ogni aspetto della vita “green”, fondendo natura, artigianato, gastronomia e impegno civile.

Domenica mattina , 17 maggio, Guastalla si risveglia immersa nei colori e nei profumi di un mercato a cielo aperto. Le vie del centro si popolano di florovivaisti, artisti dell’ingegno e artigiani, mentre Largo dei Mille diventa il regno della nostalgia con il Mercatino Vintage curato da Armando Nocco. Palazzo Ducale apre il suo cortile interno alle famiglie: qui, i bambini possono sfidare la propria astuzia con i Woodgames, antichi giochi in legno, o perdersi tra le mostre fotografiche dedicate al fiume Arda e la storica esposizione dei burattini di Dimmo Menozzi.

L’inaugurazione ufficiale delle ore 10.00 darà il via a una mattinata di riflessione scientifica con il dottor Gianfranco Marchesi, che esplorerà il legame tra la “meraviglia della natura” e le neuroscienze, prima di un rinfresco conviviale offerto dal Forno Gonda. Per i più piccoli, il divertimento ha un volto noto: quello di Capitan Bretella, che farà la sua prima apparizione alle 11.00 (per poi tornare nel pomeriggio).

Il mezzogiorno guastallese è un inno alla tipicità. Davanti a Palazzo Ducale, tra le 11.00 e le 13.00, l’aria si riempie del profumo dei salami e dei bisulàn pronti per il ritiro, mentre inizia la solidarietà con “Pesca&Vinci!”: i premi offerti dai negozi locali e la grande estrazione finale di una bicicletta Conad serviranno a sostenere la manutenzione del Lido Po.

Il pomeriggio è un mosaico di attività. Mentre i bambini si sfidano nella Gara di Plogging in via Spallanzani per imparare a proteggere l’ambiente dai rifiuti, l’Atelier di Palazzo Ducale ospita la delicatezza degli acquerelli di Sara Giuberti nel suo “Giardino di carta”. Nel frattempo, il Corner Culturale diventa un laboratorio di idee: si parlerà di raccolta differenziata, del futuro dell’agricoltura biologica con rappresentanti di Slow Food e aziende agricole locali e assaggi gratuiti dei prodotti dell’Arca del Gusto, e delle frontiere della salute con la conferenza sulla lattofermentazione con Riccardo Barba.

Alle 17.00, il tempo sembra fermarsi per celebrare le mani che creano: dalle dimostrazioni degli impagliatori di Viadana (con Silvio Gozzi, Ettore Gastini) all’arte millimetrica del ricamo a telaio di Mariateresa Lodi Rizzini. Poco lontano, le note del concerto “Un Viaggio tra Vienna e Parigi” avvolgeranno la Chiesa dell’Immacolata Concezione, in perfetto contrasto con l’energia delle esibizioni di Karate e difesa personale nel cortile del Palazzo.

Il gran finale di Naturambiente si sposta in Piazza Mazzini alle 18.00, dove il tappeto rosso attende i protagonisti più simpatici: i cani in passerella, pronti a sfilare con i loro padroni. Dopo l’emozione dell’estrazione della bicicletta, la giornata si chiude alle 19.00 davanti a Palazzo Ducale con il momento più atteso dai buongustai: la premiazione del miglior salame casalino e del miglior bisulàn, un tributo solenne alla maestria dei nostri produttori locali.

Per tutto il weekend, il centro storico sarà arricchito anche dalla mostra “Non solo balocchi…” presso la Chiesa di San Francesco, con le spettacolari navigazioni radiocomandate e la “Battaglia dei Galeoni” (ore 16:00), creando un ponte ideale tra il modellismo storico e la tutela dell’ambiente fluviale del Po, tema cardine di questa edizione.

Grande risalto viene dato infatti al contest “Vinci una bicicletta” (offerta da Conad Superstore Le Fornaci) che mette in palio una bicicletta e numerosi altri premi. La finalità dell’iniziativa è nobile: l’intero ricavato sarà utilizzato per la pulizia del “Pennello del Po”, un intervento fondamentale per la tutela e il decoro dell’area fluviale.