Lunedì a Formigine un corso di aggiornamento operativo organizzato dal SULPL

Lunedì 11 maggio 2026, presso il Castello di Formigine, si terrà un corso di aggiornamento operativo organizzato dal SULPL – Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale con il patrocinio del Comune di Formigine.

L’iniziativa formativa sarà dedicata al tema “Il ruolo della Polizia Locale nella convivenza tra veicoli a motore e utenti deboli della strada”, con un focus particolare anche prossime modifiche normative in materia di monopattini.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di formazione e aggiornamento continuo promosso dal Sindacato, con l’obiettivo di rafforzare le competenze operative e professionali degli operatori di Polizia Locale su un tema di grande attualità e rilevanza per la sicurezza stradale.

Relatore dell’incontro sarà il Vice Comandante della Polizia Locale di Formigine, Claudio Comastri, che approfondirà gli aspetti normativi, applicativi e pratici connessi alla circolazione dei veicoli a motore, alla tutela degli utenti deboli della strada e alle più recenti disposizioni riguardanti i monopattini.

Interverrà inoltre Enzo Varini, Presidente provinciale FCI.

Saranno presenti la Sindaca di Formigine, la Comandante della Polizia Locale e l’Assessore alla Polizia Locale per apertura lavori e saluti istituzionali.

L’appuntamento, al quale parteciperanno Agenti di tutta la provincia e di altre dell’Emilia, i Volontari della sicurezza che collaborano da anni attivamente, rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento per gli operatori del Settore, confermando l’impegno trentennale del SULPL nella promozione di una formazione qualificata e nella valorizzazione delle professionalità della Polizia Locale e non solo.