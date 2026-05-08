Giornata mondiale della Croce Rossa: esposta sulla facciata del Municipio di Reggio la bandiera che nel mondo rappresenta il soccorso

Da oggi fino a lunedì 11 maggio la bandiera della Croce rossa italiana sarà esposta in piazza Prampolini sulla facciata del Municipio di Reggio Emilia. Un gesto simbolico attraverso cui la città intende rendere omaggio all’impegno quotidiano dei volontari della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, protagonisti in tutto il mondo di attività di soccorso, assistenza e supporto alle persone più fragili.

A Reggio Emilia la Croce rossa italiana conta centinaia di volontari impiegati in molteplici attività al servizio della popolazione: oltre al trasporto sanitario in ambulanza, sia per urgenze sia per pazienti non urgenti, gli operatori si impegnano nel trasporto degli infermi e nei servizi di assistenza a manifestazioni e gare sportive. Inoltre i volontari da sempre portano aiuto alle famiglie indigenti, attraverso la fornitura di generi alimentari, e si occupano del servizio di ambulatorio infermieristico per cittadini con necessità di medicazioni o somministrazione di terapie.

La Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita in occasione della nascita del suo fondatore Henry Dunant, quest’anno festeggia una ricorrenza particolarmente importante: 160 anni dalla nascita del Corpo. Il Comitato internazionale della Croce rossa ha sede a Ginevra. È un’organizzazione neutrale e indipendente che assicura aiuto umanitario e protezione alle popolazioni colpite da catastrofi e alle vittime dei conflitti. Il Comitato centrale agisce in qualità di organo permanente di coordinamento tra le Società Nazionali per portare assistenza e soccorso durante i conflitti armati, terremoti e cataclismi, organizzando e coordinando l’azione di soccorso a livello internazionale. A garanzia e guida delle azioni dei volontari della Croce rossa e della Mezzaluna rossa sono i sette principi fondamentali alla base del movimento: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità.