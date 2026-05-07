Freestyle e mototerapia, il 16 maggio a Sassuolo spettacoli e show con Vanni Oddera

Sabato 16 maggio 2026, a Sassuolo, si terrà l’evento “Show Freestyle & Mototerapia”, un’importante iniziativa dedicata al mondo delle due ruote e alla promozione dell’inclusione sociale.

Organizzato dall’azienda Mineraria di Boca presso la propria sede in Via Secchia a Sassuolo, la manifestazione si svolgerà a partire dalla mattinata con un programma ricco di spettacoli ed esperienze ad alto impatto emotivo.

Fulcro dell’iniziativa saranno gli spettacoli di freestyle motocross affiancati dalle sessioni di mototerapia: un’esperienza che offrirà alle persone con disabilità la possibilità di salire in sella alle moto, accompagnati da professionisti in totale sicurezza.

Tra i protagonisti della giornata figurano: Vanni Oddera, Massimo Bianconcini, Francesco Buetto, Jack Gaudino e Diego Manenti, con la partecipazione degli special guest Antonio Navas e Rocky Florensa.

Il programma prevede alle ore 11:00 il primo spettacolo di freestyle motocross e a seguire alle ore 16:00 il secondo spettacolo di freestyle motocross.

L’evento sarà inoltre arricchito da numerose attività collaterali: voli in elicottero, animazione con supereroi, minimoto, spettacolo di drone racing con la campionessa mondiale e italiana Luisa Rizzo, performance di danza aerea e illusionismo, oltre ad un’area dedicata ai più piccoli con trucca bimbi.

Durante tutta la giornata saranno inoltre attivi stand gastronomici.

L’iniziativa ha ricevuto anche un importante riconoscimento istituzionale attraverso il messaggio del Ministro per le Disabilità, che ha espresso il proprio apprezzamento per il valore dell’evento, definendolo un esempio concreto di collaborazione tra impresa, sport e volontariato per la promozione dell’inclusione, della partecipazione e del benessere. Nel suo intervento, il Ministro ha sottolineato come la mototerapia rappresenti una pratica dal forte valore umano e sociale, capace di offrire alle persone con disabilità esperienze significative di libertà, fiducia e superamento dei propri limiti, contribuendo al benessere psicofisico e alla qualità della vita.

L’evento è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di unire spettacolo, solidarietà e sensibilizzazione, promuovendo una cultura sempre più inclusiva.