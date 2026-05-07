Davide Nostrini presenta “Coraggio oltre la crisi”: un saggio su politica, società e futuro

È in uscita per Incontri Editrice “Coraggio oltre la crisi. Radici solide per un tempo fragile”, il primo libro di Davide Nostrini.

La prima presentazione pubblica del volume si terrà giovedì 21 maggio alle ore 20:45 presso il Mabic di Maranello (via Vittorio Veneto 5), alla presenza dell’autore e dei contributori.

L’autore, classe 2000, ha un lungo percorso politico alle spalle, nonostante l’età. Fondatore del movimento politico Italia del Futuro, consigliere comunale e attualmente assessore del Comune di Maranello. Ha maturato un’esperienza anche tra Roma e Bruxelles frequentando Scuola di Politiche di Enrico Letta e da consigliere nei socialisti europei. Ha lavorato nel mondo start-up e come docente.

Il volume propone una riflessione sulle trasformazioni politiche, economiche e sociali degli ultimi decenni, affrontando temi come la crisi delle istituzioni, il cambiamento sociale nei giovani e il rapporto tra individuo e comunità, con l’obiettivo di offrire una chiave di lettura del presente e delle sue prospettive future.

“Non è un libro che nasce per dare risposte semplici – spiega Nostrini – ma per provare a mettere in ordine alcune domande che attraversano il nostro tempo. Capire dove siamo per dire dove possiamo andare.”

Il saggio si sviluppa anche attraverso un inquadramento storico e geopolitico, ripercorrendo le principali tappe dell’Italia e dell’Europa dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri, nel tentativo di interpretare il ruolo del continente nello scenario internazionale contemporaneo.

“Viviamo una crisi che non è solo economica, ma culturale e politica – prosegue l’autore – e che da anni rallenta il cammino dell’Europa. Il punto non è solo analizzare, ma rispondere con una direzione.”

Accanto all’analisi, il volume propone alcune riflessioni e ipotesi di riforma con l’obiettivo di contribuire al dibattito sul futuro del Paese.

L’opera è arricchita dalla prefazione di Gian Carlo Muzzarelli e dalla postfazione di Edoardo Patriarca, in un dialogo ideale tra generazioni diverse.

“È un libro che parla ai giovani, ma non solo – sottolinea Nostrini – nasce anche dal confronto con chi ha più esperienza. Generazioni diverse, che possono però condividere una stessa idea di politica e di responsabilità verso la propria comunità.”

L’incontro sarà introdotto da Elena Tagliavini (Incontri Editrice) e moderato dal giornalista Gianpaolo Annese de Il Resto del Carlino.

L’evento è gratuito e aperto alla cittadinanza.