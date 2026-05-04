Tragico schianto stamane a Cavezzo: muore un ragazzo di 23 anni

Tragedia questa mattina a Cavezzo, dove un giovane di 23 anni ha perso la vita in un incidente tra la sua moto e un camion avvenuto lungo via di Sotto, zona Motta. La vittima, Gianluca Domenico Tulumello, residente a Fabbrico nel Reggiano, lavorava presso un’azienda a Mirandola. Era una figura nota nel panorama della pallacanestro locale, militando come giocatore nel Campagnola Basket. Nonostante gli sforzi dei soccorsi, incluso il pronto intervento dell’elisoccorso partito da Parma, non è stato possibile salvargli la vita. Gianluca avrebbe compiuto 24 anni ad agosto.