I musical ‘Hairspray’ e ‘Lupin’ in scena al Teatro Duse di Bologna

Riflettori sul musical al Teatro Duse di Bologna. Il 7 maggio (ore 21) va in scena ‘Hairspray’, ispirato al film del 1988 ‘Grasso è bello’. La vicenda è ambientata a Baltimora nel 1962 e racconta di Tracy, una ragazza sovrappeso che sogna di ballare. Lo spettacolo ha debuttato a Broadway nel 2002 ed è rimasto in scena per oltre 2.600 repliche fino al 2009, vincendo otto Tony Awards. La produzione in arrivo al Duse è firmata da Musical Times e vede sul palco i giovani artisti della Musical Times Academy, accanto a Eraldo Moretto, in arte ‘La Cesira’, nei panni di Edna, la mamma di Tracy, e a Matilde Brandi nel ruolo della perfida Velma. In regia Denny Lanza a guidare uno show che conta 35 performer, 350 costumi, 150 paia di scarpe, 350 oggetti scenici, 770 cambi luce e 41 cambi scena. Al centro della storia la rivalsa dei diversi e le lotte, di ieri e di oggi, per l’integrazione razziale e sociale.

L’11 maggio (ore 21) sale sul palco il ladro gentiluomo più famoso e amato della letteratura e della cultura pop: ‘Lupin’, interpretato da Flavio Gismondi. Il musical originale è allestito dalla Compagnia della Corona in collaborazione con il Teatro Fanin. Soggetto, libretto e regia sono di Salvatore Sito, le musiche originali sono state composte da Paola Magnanini. In scena anche Angelica Cinquantini, nel ruolo della giovane orfana Isabelle che farà innamorare il personaggio creato nel 1905 da Maurice. Unendo mistero, humour e passione, la storia si apre sull’Orient Express in corsa tra Parigi e Istanbul, dove il furto del leggendario tulipano di Ahmed III riaccende i riflettori su Lupin, che molti credevano scomparso. Da qui la trama si infittisce sfociando in un thriller romantico a ritmo di swing, jazz e ballad emozionanti, dove la maschera del ladro sfuma nei contorni di un uomo che lotta tra passato e futuro.

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