Al centro del riuso “Ancora” di San Lazzaro arrivano lo sconto del 50% e il nuovo sistema a punti per gli acquisti gratuiti

Due nuove modalità per rendere l’economia circolare ancora più accessibile, conveniente e diffusa: al Centro del Riuso “Ancora” di via Emilia 297/A arrivano lo sconto del 50% per gli intestatari TARI del Comune di San Lazzaro e il nuovo sistema a punti, aperto a tutti, residenti e non residenti. Grazie a un finanziamento dell’Amministrazione comunale, chi è intestatario di un contratto TARI nel Comune di San Lazzaro potrà continuare ad acquistare gli oggetti in vendita al Centro usufruendo di uno sconto consistente sul prezzo indicato: quello del 50% fino ad esaurimento delle risorse previste.

Per accedere all’agevolazione sarà necessario recarsi al Centro Ancora negli orari di apertura — martedì e giovedì dalle 14 alle 18, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 — portando con sé la Carta Smeraldo, da mostrare agli operatori al momento dell’acquisto. Anche questi orari sono una novità al fine di rendere il Centro sempre più accessibile.

Accanto allo sconto viene introdotto anche un nuovo sistema di acquisto a punti, pensato per favorire la circolazione dei beni usati. Ogni settimana ciascuna cliente avrà a disposizione 30 punti gratuiti, utilizzabili per acquistare gli oggetti presenti sugli scaffali e ciascuno contrassegnati da un punteggio. I punti si azzerano ogni settimana e non sono cumulabili. Ad ogni ritiro è previsto un contributo di 2 euro; chi desidera portare a casa ulteriori oggetti potrà acquistare punti aggiuntivi al costo di 3 euro ogni 5 punti. Un esempio: con i 30 punti settimanali si potranno ritirare gratuitamente, in base alla disponibilità degli oggetti presenti al Centro, cinque libri, cd o dvd, un bicchiere e un quadro, pagando soltanto un contributo di 2 euro per il ritiro. Accanto a questo sistema che mira a incentivare la cultura del riuso, rimangono in vendita libera tutti gli oggetti e i mobili dal valore di 15 euro in su.

Il Centro del Riuso “Ancora”, attivo dal 2024 e gestito in collaborazione con le cooperative Piazza Grande e Il Martin Pescatore, è uno spazio dove i cittadini possono donare oggetti ancora in buono stato (dai mobili all’elettronica, dai libri agli utensili, passando per oggetti di arredamento e per la casa) che vengono valutati dagli operatori e rimessi a disposizione della comunità. Con queste novità, il Centro diventa sempre di più un luogo non solo di economia circolare e di riduzione dei rifiuti, ma anche un posto che offre possibilità di lavoro e tirocinio a persone con svantaggio sociale e/o in condizione di grave emarginazione adulta.

“Con queste nuove modalità vogliamo rendere il riuso una pratica sempre più concreta e quotidiana – dichiara la Vicesindaca e Assessora al ciclo dei rifiuti, Sara Bonafè –. Lo sconto per gli intestatari TARI e il sistema a punti rispondono allo stesso obiettivo: far circolare di più i beni recuperati, ridurre la produzione di rifiuti e promuovere una cultura del consumo più attenta, accessibile e sostenibile. Ancora è un servizio ambientale, ma anche un luogo di comunità, dove ogni oggetto può trovare una seconda vita”. “A rendere sempre più conveniente per tutti l’economia circolare e il riuso, si aggiunge per noi un obiettivo altrettanto importante – dichiara la presidente di Piazza Grande Ilaria Avoni – creare luoghi e sistemi in cui sia sempre più facile l’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio sociale. Per favorire chi ha una bassa occupabilità, abbiamo riorganizzato gli spazi e i turni di lavoro, in modo da permettere una quasi completa autonomia lavorativa per le persone che ci lavorano”.