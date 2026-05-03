Auto fuori strada sulla SP28 a Montecchio: ferito un giovane

I Vigili del fuoco di Sant’ Ilario sono intervenuti in via Fratelli Cervi – SP28 nella zona industriale di Montecchio dove, questa mattina poco prima delle 8:00, un’autovettura è uscita dalla sede stradale finendo nel fosso laterale.

Il conducente, un giovane 24enne rimasto intrappolato nell’abitacolo, è stato recuperato dai Vigili del fuoco e affidato alle cure del personale sanitario, inviato sul posto dal 118 con ambulanza ed automedica, quindi trasportato all’Ospedale di Reggio Emilia con codice di massima urgenza. Per i rilievi è stato chiesto l’intervento del carabinieri.