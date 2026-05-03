Chiusure notturne programmate sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 6 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7bis SS64 Ferrarese e lo svincolo 6 Castelmaggiore, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
Di conseguenza, gli svincoli 7 bis SS64 Ferrarese e 7 Bologna Centro saranno chiusi in entrata verso Casalecchio/A1.
Inoltre, non sarà percorribile lo svincolo che dalla Tangenziale, con provenienza San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, immette all’entrata di Bologna Arcoveggio.
Sarà chiuso anche il Ramo di svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette in Tangenziale verso Casalecchio/A1.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7bis SS64 Ferrarese, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, via Aposazza, via Lipparini, via Stendhal e rientrare in Tangenziale allo svincolo 6 Castelmaggiore;
per la chiusura dell’entrata verso Casalecchio degli svincoli 7bis e 7: svincolo 6 Castelmaggiore;
per la chiusura immissione Tangenziale verso Casalecchio/A1 dall’uscita di Bologna Arcoveggio: percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14, uscire allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, via Aposazza, via Lipparini, via Stendhal e rientrare in Tangenziale allo svincolo 6 Castelmaggiore.
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Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 6 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 San Vitale.
Sarà chiuso lo svincolo 13 San Lazzaro, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 12 Quartiere Mazzini.