Trovato con un panetto di hashish vicino al Teatro Valli: presunto pusher 24enne denunciato

Nel pomeriggio di venerdì 1° maggio, operatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia hanno effettuato, su disposizione del Questore della Provincia di Reggio Emilia dott. Carmine Soriente, uno specifico servizio antidroga nei pressi della cosiddetta “zona Teatri”, oggetto negli ultimi tempi di alcuni episodi di criminalità.
Durante il servizio, i poliziotti notavano un giovane che stazionava nelle adiacenze del teatro “Valli” mantenendo un atteggiamento sospetto e, in virtù di ciò, decidevano di procedere alla sua identificazione e successivo controllo.
Si trattava di un 24enne di origini egiziane il quale, sottoposto a una perquisizione personale sul posto, veniva trovato in possesso di un panetto di hashish dal peso complessivo di circa 30 grammi ben occultato all’interno del vestiario.
Sulla base di quanto sopra, il giovane è stato accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio con il contestuale sequestro della droga rinvenuta.