Alcune chiusure in programma su A1 e A14

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 4 alle 5:00 di martedì 5 maggio, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Bologna: Valsamoggia; verso Milano: Modena nord.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 4 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 5 MAGGIO

sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova, verso Ancona/Pescara, per consentire lavori di pavimentazione.

Contestualmente sarà chiuso il Raccordo di Casalecchio, nel tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione Ancona/Pescara.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro/A14 e rientrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro; per chi proviene da Milano ed è diretto verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale di Bologna ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio; per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro/A14 ed entrare in A13 alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio; per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Ancona/Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro/A14 ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.

Contestualmente sarà chiuso il Ramo che dalla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Milano, immette sul Raccordo di Casalecchio, in direzione della A14 Bologna-Taranto; di conseguenza, l’uscita di Bologna Casalecchio non sarà raggiungibile per chi proviene da Milano. In alternativa, utilizzare la stazione di Valsamoggia o di Sasso Marconi nord, sulla A1 Milano-Napoli, o di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 5 MAGGIO

sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo Casalecchio e Bologna Borgo Panigale, in direzione A1/Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia. Di conseguenza, l’uscita di Bologna Borgo Panigale non sarà raggiungibile per chi proviene da Ancona.

In alternativa alla chiusura del tratto, percorrere il Raccordo Casalecchio, in direzione A1/Milano. In ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, percorrere la Tangenziale verso Borgo Panigale, proseguire sul Ramo Verde ed entrare in A14 verso Milano alla stazione di Bologna Borgo Panigale. In alternativa all’uscita di Bologna Borgo Panigale, utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto, o di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: nelle tre notti di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto Imola-Castel San Pietro, verso Bologna, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: via Selice, SP610, SP19, SS9 via Emilia, via Cova, via San Carlo e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro;

dalle 22:00 di sabato 9 alle 6:00 di domenica 10 maggio e dalle 22:00 di domenica 10 alle 5:00 di lunedì 11 maggio, sarà chiuso il tratto Castel San Pietro-Imola, verso Ancona, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola.