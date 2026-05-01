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Legambiente Reggio Emilia torna in piazza con un maggio all’insegna dell’economia circolare

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Tre appuntamenti tra Reggio Emilia, Correggio e Carpi per riscoprire il valore degli oggetti e ridare senso alle cose dimenticate. Il tutto nel cuore del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

C’è un momento, ogni anno, in cui le soffitte si aprono, i garage parlano e gli oggetti dimenticati tornano a cercare qualcuno che li ami. È il momento del Mercatino del Riuso di Legambiente Reggio Emilia, e questo maggio sarà più ricco che mai. Tre eventi distribuiti nel corso del mese, tre occasioni per trasformare un gesto quotidiano – scegliere il riuso – in un atto collettivo e consapevole. Un calendario fitto, che si inserisce nel solco del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande manifestazione italiana dedicata alla sostenibilità, in programma dal 6 al 22 maggio.

















Redazione 1

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