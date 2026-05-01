Tutto pronto a Vezzano sul Crostolo per la Festa dell’Asparago Selvatico

Domenica 3 maggio torna la Festa dell’Asparago Selvatico, l’appuntamento della primavera vezzanese organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il COM.RE e le associazioni del territorio. Una celebrazione del territorio – tra mercato agroalimentare, gastronomia, natura e attività all’aria aperta – la cui inaugurazione avrà luogo alle ore 9.30 in Piazza della Libertà.

Tante le novità di questa 19ª edizione, a partire dagli show cooking della chef Alessia Uccellini, nota al grande pubblico per la sua collaborazione con programmi RAI come Linea Verde, Uno Mattina, La prova del cuoco e Geo su Rai 3. Alessia Uccellini, “architetto del gusto” e lady chef della F.I.C., conduce, insieme al fratello Alessandro, il Ristorante Fiorentino di Sansepolcro, con oltre 220 anni di storia.

Gli show cooking fanno parte dei “Laboratori del Gusto”, curati da Emanuela Zannoni e realizzati con il supporto del Consorzio Parmigiano Reggiano, della Compagnia della Spergola e della Latteria La Campola. Oltre all’asparago selvatico, grande protagonista, ci sarà spazio per prodotti tipici di alta qualità e abbinamenti interessanti.

Ma la festa non è solo cibo. Cresce anche la sua componente outdoor, a cui il territorio vezzanese si presta particolarmente: camminata sui colli vezzanesi, prove di corsa e vortex per bambine/i e ragazze/i dai 4 ai 14 anni, trail running per gli over 18, benessere nel parco con ginnastica posturale, aikido e judo, senza dimenticare la gettonatissima parete di arrampicata.

La manifestazione ha come main sponsor il Consorzio Parmigiano Reggiano e Iren ed è realizzata con il contributo di Coldiretti e CIA Reggio Emilia, StampaTre, Giansoldati Pellegrino Impianti Elettrici, nonché con il patrocinio dell’Ente Parchi Emilia Centrale, del Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, della Provincia di Reggio Emilia e del CAI di Reggio Emilia.

Non mancheranno attrazioni per tutte le età: esposizione di auto d’epoca e supercar; mostra “Dialoghi su tela a tre” di Gian Pietro Ghidoni, Eugenio Montanari (Tanari) e Roberto Benassi; giochi in legno, grillò a pedali, messa in sella, laboratori; palio del salame nostrano e della torta tradizionale, che quest’anno sarà quella al cioccolatino.

Il programma completo sul sito web www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it o alle pagine Facebook ed Instagram del Comune di Vezzano sul Crostolo.