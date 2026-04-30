La Polizia Locale di Bologna libera un cane intrappolato nella ringhiera di un balcone e trova sostanza stupefacente

Tutto è nato nei giorni scorsi da un cane intrappolato nella ringhiera di un balcone, motivo per cui gli agenti del reparto San Donato-San Vitale della Polizia Locale, in supporto ai Vigili del Fuoco, hanno fatto accesso in un appartamento in zona via del Lavoro. Nell’appartamento erano presenti anche tre gatti e, dopo aver liberato l’animale e richiesto l’intervento del servizio veterinario per una valutazione del suo stato di salute, gli agenti si accorgevano della presenza di alcuni frammenti riconducibili ad una possibile sostanza stupefacente.

Nel frattempo è sopraggiunto l’inquilino cinquantanovenne dell’appartamento che ha permesso, senza ostacolarla, la perquisizione domiciliare. Al termine delle operazioni, sono stati rinvenuti quasi 45 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e 3.230 euro in contanti, importo di presunta provenienza illecita.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre il locatario dell’appartamento è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Intanto, dopo la visita del veterinario per accertare un eventuale maltrattamento degli animali, è stato verificato uno stato di salute soddisfacente, ma è scattato l’invito ad installare sul terrazzo una rete di protezione alta 50 centimetri per evitare ulteriori episodi di incastro.