Fermato dalla Polizia locale di Modena e trovato alla guida con patente falsa

Nella serata del 25 aprile, intorno alle 22, una pattuglia della Polizia locale di Modena, impegnata in attività di controllo della circolazione stradale, ha fermato un trentenne, residente in città, alla guida con una patente falsa.

Durante i controlli, gli agenti hanno notato un’autovettura che procedeva lungo via Canaletto con andatura incerta. Il conducente è stato quindi fermato per i controlli di rito ed ha esibito una patente di guida apparentemente rilasciata dalle autorità polacche. Gli operatori, insospettiti anche dall’assenza di legami apparenti della persona con lo Stato di emissione del documento, hanno proceduto a ulteriori verifiche, effettuate mediante la strumentazione in dotazione al Comando e il confronto con i modelli ufficiali, che hanno evidenziato anomalie tali da confermare la falsità del documento esibito.

La patente è stata quindi posta sotto sequestro e il conducente dell’auto denunciato per uso di atto falso, reato per il quale rischia fino a un anno di reclusione, oltre che sanzionato per guida senza patente con una multa di 5mila 100 euro. Il veicolo, di sua proprietà, è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.