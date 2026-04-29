Blitz della Polizia locale di Modena all’isola ecologica Leonardo: fermate quattro persone

Un tempestivo intervento della Polizia locale di Modena ha consentito di interrompere un furto in atto all’interno di un’isola ecologica e di individuare i responsabili direttamente sul posto. È accaduto nel primo pomeriggio di domenica 26 aprile, all’isola ecologica “Leonardo” di via Nobili.

Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione che indicava movimenti sospetti all’interno dell’area di raccolta. Giunti sul posto, hanno accertato la presenza di un gruppo di persone che si era introdotto nella struttura allo scopo di sottrarre materiale ferroso. L’attività era già in corso: i quattro, tutti domiciliati in città, stavano prelevando rottami in ferro dai cumuli presenti nell’area e li caricavano su un furgone.

L’intervento degli operatori ha permesso di bloccare l’azione e di identificare le persone in flagranza di reato, impedendo che il materiale venisse allontanato. Il mezzo utilizzato per il trasporto, insieme al ferro già caricato al suo interno, è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti. Nei confronti delle quattro persone coinvolte è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria in stato di libertà per furto aggravato, una tipologia di reato che prevede condanne che vanno dai tre mesi ai tre anni.

L’episodio conferma l’importanza delle segnalazioni dei cittadini e della tempestività degli interventi sul territorio, elementi che consentono di contrastare in modo efficace comportamenti illeciti e di tutelare i beni pubblici, come nel caso delle isole ecologiche.