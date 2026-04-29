Uffici comunali chiusi sabato 2 maggio a Modena

In occasione del “ponte” per la Festa dei Lavoratori, gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico per l’intera giornata di sabato 2 maggio. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali.

Nello specifico, per i Servizi demografici saranno chiusi al pubblico l’Anagrafe e l’Elettorale in via Santi 40, mentre rimarranno accessibili gli uffici di Stato civile e di Polizia mortuaria. Quest’ultimo esclusivamente per le denunce di morte e le autorizzazioni funebri.

Per quanto riguarda la Polizia locale, invece, a rimanere chiusi al pubblico saranno gli uffici Sanzioni, Autorizzazioni, Infortunistica e l’Ufficio cassa del centro storico. Sarà regolarmente attivo 24 ore su 24, invece, il servizio di emergenza contattabile telefonicamente allo 059 20314.

Chiusi al pubblico, infine, anche tutte le Biblioteche comunali, l’Istituto storico e gli uffici e i servizi del settore Lavori pubblici con orario articolato su sei giorni alla settimana.