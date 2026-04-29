Sabato 2 maggio uffici comunali chiusi a Fiorano Modenese

Venerdì 1° maggio e sabato 2 maggio gli uffici comunali di Fiorano Modenese saranno chiusi, così come la biblioteca e ludoteca per le attività ordinarie, mentre sarà possibile l’accesso agli eventi di Ennesimo Film Festival dedicati ai bambini, negli orari previsti.

Sabato 2 maggio saranno garantiti i servizi essenziali per concessione loculi e denunce di morte. L’ufficio servizi cimiteriali sarà reperibile telefonicamente al numero 329 3191683 o alla mail cimiteri@fiorano.it. Mentre per denunce di morte e relative autorizzazioni l’Ufficio di stato civile sarà reperibile in sede (ingresso via A. Ferri, 9) suonando il videocitofono o chiamando il numero 334 3477589, sempre dalle ore 8.30 alle 12.30.

Venerdì 1° maggio il Castello di Spezzano con il Museo della Ceramica saranno aperti dalle 15 alle 19, con possibilità di partecipare ad una visita guidata gratuita alle ore 17. Non è necessaria la prenotazione. Sarà possibile ammirare gli affreschi della Sala delle Vedute e della Galleria delle Battaglie, visitare le interessanti sezioni del Museo e la sezione interattiva Manodopera.