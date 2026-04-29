Irregolarità nel reparto macelleria di un supermercato di Parma

Nell’ambito dei servizi finalizzati alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza alimentare, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma hanno recentemente eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso il reparto macelleria di un supermercato sito a Parma.

Nel corso del controllo, è stata accertata l’inosservanza delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al mancato rispetto delle tempistiche di trasformazione e confezionamento della carne di pollo porzionata rispetto alla data di approvvigionamento della materia prima. In dettaglio, è emerso che tali operazioni venivano effettuate oltre il limite temporale di tre giorni, parametro fondamentale per garantire adeguati standard di freschezza e sicurezza del prodotto.

Considerata la non conformità riscontrata, seppur relativa a un quantitativo limitato di merce, gli alimenti sono stati immediatamente avviati a smaltimento in regime di autocontrollo da parte dell’operatore, mediante conferimento nei contenitori destinati ai sottoprodotti di origine animale di categoria 3, come previsto dalla normativa di settore.

Al legale responsabile dell’esercizio è stata contestata una violazione amministrativa, con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a 2.000 euro.