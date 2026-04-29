Maranello, approvato il Rendiconto 2025: aliquote ridotte, servizi protetti dai rincari e nuova spinta agli investimenti

La decisione di ridurre alcune aliquote fiscali in modo puntuale, la crescita del piano investimenti e il consolidamento dei servizi al cittadino caratterizzano il Rendiconto di gestione del Comune di Maranello riferito al 2025: un documento che ieri sera è stato approvato dal Consiglio comunale.

Più nello specifico, l’analisi dei dati di bilancio fa anche emergere per il Comune un calo costante dell’indebitamento e un ulteriore incremento delle entrate extra-tributarie, così come dei finanziamenti intercettati da altri enti, che hanno consentito una copertura media, da parte dell’ente, del 60,28% sulle spese per i servizi, i cui costi sono sensibilmente aumentati.

I numeri confermano inoltre un’elevata capacità di intervento da parte dell’Amministrazione, che nel triennio 2023-2025 è riuscita ad investire sul territorio 16.6 milioni di euro, in sinergia con la Maranello Patrimonio. Una tendenza confermata dall’ultima variazione di bilancio – anche questa approvata ieri sera dal Consiglio comunale -, con la quale è stato stanziato oltre un milione (1.179.000 euro) per ulteriori investimenti in conto capitale che per il 2026 raggiungeranno una cifra complessiva di circa 8 milioni di euro (valore assestato in variazione).

“La gestione 2025 si chiude con un risultato di amministrazione assolutamente positivo – sottolinea Davide Nostrini, assessore comunale al bilancio – che garantisce la tenuta della parte corrente e un alto livello di servizi. Non possiamo ignorare, però, le criticità innescate dal Governo centrale attraverso i pesanti tagli che colpiscono anche il nostro Comune. Il loro impatto sarà depotenziato grazie alla salute di cui gode il nostro bilancio e ai suoi equilibri di gestione, ma dobbiamo tenere alta la guardia”.

“In particolare – prosegue Nostrini – siamo preoccupati per la gestione del ‘Fondo speciale di equità per il trasporto disabili’, in quanto il Ministero ha introdotto parametri che penalizzano i comuni virtuosi come il nostro, che già garantiscono il servizio a tutti gli aventi diritto. A causa di un cavillo tecnico, infatti, siamo costretti a restituire risorse per circa 240.000 euro in due anni: ciò significa colpire un settore in cui la nostra spesa, ad esempio per il Personale educativo assistenziale (PEA), ha superato gli 800.000 euro annui”.

Riguardo alle entrate fiscali, nel 2025 l’Amministrazione ha invece scelto di ridurre alcune aliquote IMU, lasciando invariate l’addizionale Irpef e l’Imposta di soggiorno invariate. “Continueremo a lavorare per mantenere l’equilibrio tra efficienza dei servizi e sostenibilità fiscale”, conclude l’assessore, “nonostante una finanza nazionale che troppo spesso penalizza proprio gli enti che gestiscono correttamente le proprie risorse”.