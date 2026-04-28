La Polizia Locale di Bologna recupera due mezzi oggetto di furto denunciando gli autori

Doppia attività la settimana scorsa da parte della Polizia Locale per quanto riguarda il recupero di mezzi oggetto di furto. Nel primo caso, una pattuglia impegnata in via Parri per un controllo del territorio ha fermato un quadriciclo leggero che transitava in senso contrario a quello di marcia.

Subito, a prima vista, gli agenti si sono accorti che la donna quarantenne alla guida aveva un viso conosciuto, in quanto già denunciata in altre occasioni. Dopo le opportune verifiche, è emerso che il veicolo risultava rubato con una denuncia formalizzata anni prima, oltre ad accertare che anche la targa apposta sul veicolo era rubata ed appartenente ad un altro mezzo. La donna è stata quindi denunciata in stato di libertà per ricettazione e il quadriciclo sottoposto a sequestro penale.

La seconda vicenda invece, ha coinvolto una pattuglia dell’unità cinofila, avvicinata da una cittadina impegnata, tramite il localizzatore GPS, nella ricerca della bicicletta, appena rubata, del figlio tredicenne. Gli agenti hanno chiesto immediatamente il supporto di un’altra pattuglia in abiti civili in piazza dei Martiri al fine di individuare la bicicletta seguendo il segnale GPS. La traccia li ha condotti al parco del Cavaticcio, dove gli agenti hanno bloccato una persona intenta a condurre a mano la bicicletta sottratta.

Il soggetto è stato così accompagnato in ufficio per le procedure di identificazione e, tramite i sistemi di videosorveglianza, riconosciuto come il materiale autore del furto. La persona è stata quindi denunciata in stato di libertà per furto e la bicicletta restituita alla madre dell’adolescente.