Tennis: lo Sporting a segno con il team in rosa

La squadra di Serie B2 femminile dello Sporting Club Sassuolo raggiunge la prima vittoria contro l’Ata Battisti di Trento e grazie a questo importante risultato conquista tre punti in classifica, che la portano al secondo posto del girone 2 del campionato nazionale. A segno vanno le tre ragazze del vivaio Alice Gubertini, Demi Reggianini e Francesca Montorsi, che in questa trasferta erano accompagnate dal Maestro Andrea Prampolini. Un’ottima prestazione per il trio di Sassuolo che ha lasciato veramente pochi games alle avversarie, poco competitive e con tante assenze in formazione. La terza giornata del girone, dopo la pausa per il Master 1000 di Roma, vedrà le ragazze di nuovo in trasferta il 10 maggio a Verona sui campi del Circolo Tennis Cerea e guidate dal maestro e capitano Simone Cerfogli devo assolutamente puntare alla vittoria per mantenere solida la posizione raggiunta.

Finisce in pareggio, invece, la sfida casalinga del team maschile che, guidato dal Direttore tecnico Alessio Bazzani, chiude la seconda giornata contro i siciliani del Circolo Tennis Ragusa per 3 a 3. Vittoria dei due giocatori del vivaio Gabriele Chiletti e Giacomo Bruzzi che hanno la meglio rispettivamente su Giuffrida per 6/4 3/6 6/3 e Bertone per 6/3 6/1. Finisce in lotta il match del singolare n°1, Ivan Tagliavini, contro Pietro Marino, che va a favore di quest’ultimo per 7/6 7/6, mentre Filippo Bettini cede in due set al tedesco Felix Welte. Sul 2 pari dopo i singoli, anche i doppi si chiudono per un incontro a testa con Gabriele Chiletti che segna il punto del pareggio nel primo incontro. Prossimo appuntamento allo Sporting Club Sassuolo, sempre sui campi in bolltex, domenica 10 maggio alle ore 10 con la Serie B1 maschile che affronta gli altoatesini del TC Rungg e l’obiettivo è sicuramente la vittoria.

2° giornata – Girone 2 – Serie B2 Femminile

Ata Battisti Trento vs Sporting Club Sassuolo 0 – 4

Greta Agliocchi vs Alice Gubertini 1/6 0/6

Bianca Gecele vs Demi Reggianini 6/4 2/6 0/6

Matilde Modena vs Francesca Montorsi 1/6 0/6

Agliocchi – Modena vs Gubertini – Reggianini 1/6 2/6

2° giornata – Girone 2 – Serie B1 Maschile

Sporting Club Sassuolo vs CT Ragusa 3 – 3

Ivan Tagliavini vs Pietro Marino 6/7 6/7

Filippo Bettini vs Felix Welte 3/6 2/6

Gabriele Chiletti vs Michelangelo Giuffrida 6/4 3/6 6/3

Giacomo Bruzzi vs Eduardo Bertone 6/3 6/1

Chiletti – Tagliavini vs Bertone – Welte 7/6 6/2

Bruzzi – Nicolini vs Giuffrida – Marino 4/6 6/7