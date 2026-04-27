Servizi Anagrafici a Castel San Pietro Terme: nuove aperture straordinarie per il rilascio delle CIE

Il Comune di Castel San Pietro Terme prosegue con determinazione l’impegno per agevolare il rilascio delle nuove Carte d’Identità Elettroniche (CIE) in sostituzione dei vecchi modelli cartacei, attraverso una programmazione serrata di aperture straordinarie che ha già visto gli uffici impegnati nelle scorse settimane. Dopo le giornate dei mesi scorsi, che hanno incluso anche turni domenicali e il raddoppio delle postazioni, l’Amministrazione conferma il calendario dei prossimi appuntamenti fissando i doppi sportelli previsti per i sabati del 9 e 23 maggio e del 6 e 27 giugno.

Questo sforzo organizzativo si inserisce in una strategia più ampia volta a garantire la massima efficienza dei servizi demografici, conciliando le necessità dei cittadini con le attività interne dell’ufficio, tra cui spicca l’importante operazione di allineamento dei dati AIRE con i Consolati e il Ministero dell’Interno che dovrà concludersi entro il 30 giugno 2026.

Proprio per bilanciare questi carichi di lavoro, la seconda postazione dello sportello rimarrà aperta per due o tre giornate settimanali, con una gestione flessibile degli appuntamenti online per permettere agli operatori di far fronte con tempestività alle urgenze che non potrebbero essere assorbite dalla normale programmazione.

L’assessore al Bilancio Andrea Bondi ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto: «I risultati raggiunti finora confermano che la direzione intrapresa è quella giusta. Grazie all’impegno e alla professionalità degli uffici comunali stiamo rispettando pienamente i tempi che ci eravamo dati, garantendo al contempo un servizio più accessibile ed efficiente per i cittadini. Continueremo su questa strada, rafforzando ulteriormente l’organizzazione per rispondere in modo concreto alle esigenze della comunità».

Si ricorda inoltre che l’accesso al servizio avviene esclusivamente su prenotazione, pertanto si invitano i cittadini a fissare l’appuntamento con adeguato anticipo attraverso i canali online del Comune, al fine di garantire una gestione ordinata ed efficiente delle richieste.