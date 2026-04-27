Tangenziale di Bologna: chiusure notturne programmate

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 29 aprile, saranno chiusi, in modalità alternata, i Rami di immissione sulla SP569 Strada Nuova Bazzanese, verso Bologna Centro/Casalecchio di Reno/Zola Predosa Vignola, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e dalla stazione di Bologna Casalecchio. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale.
Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 30 aprile, sarà chiusa, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, l’immissione sul Ramo Verde (Raccordo Tangenziale-stazione Bologna Borgo Panigale), verso Bologna Borgo Panigale. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Bologna Borgo Panigale della Tangenziale.