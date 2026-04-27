CGIL e SPI reggiani in lutto per la scomparsa di Matteo Alberini

Oggi è venuto a mancare Matteo Alberini, segretario generale dello SPI CGIL di Reggio Emilia e dirigente sindacale di lungo corso. Ne danno l’annuncio congiuntamente le segreterie provinciali di CGIL e Sindacato Pensionati.

Matteo aveva 63 anni. Perito industriale in tecnologie alimentari, inizia la sua esperienza di militanza come delegato della Ex Giglio. Vari gli incarichi di rilievo ricoperti nel corso degli anni tra cui quello di segretario generale della Fillea Cgil, di componente della segreteria confederale con delega alle politiche economiche e del territorio, dell’ambiente e della legalità. Dal 2018 alla guida del sindacato pensionati, avrebbe concluso il suo secondo mandato nell’ottobre di quest’anno.

Grande la commozione e il dolore dei compagni e delle compagne del sindacato appena la notizia si è diffusa in mattinata.

“Siamo sconvolti. Matteo non era solo un dirigente storico ma anche un amico. La sua perdita lascia un grande vuoto politico, sindacale ma soprattutto umano” – dichiara Cristian Sesena segretario generale della CGIL di Reggio Emilia cui fanno eco le componenti e i componenti della segreteria provinciale dello SPI. “Matteo nei suoi quasi otto anni da segretario generale è stato profondo interprete dei cambiamenti sociali che ci stanno interessando con particolare riguardo ai problemi e dei nuovi bisogni di una popolazione sempre più anziana. Proveremo a continuare nel solco di questa importante impostazione”.

CGIL e SPI si uniscono al dolore della famiglia.