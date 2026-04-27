Zanzare: al via i trattamenti larvicidi sul territorio comunale di Mirandola

Ha preso il via oggi il via il primo ciclo di trattamenti larvicidi contro le zanzare nelle tombinature pubbliche di Mirandola e frazioni, a cura della ditta Biblion.

Le condizioni climatiche delle ultime settimane, caratterizzate da temperature particolarmente elevate, hanno reso necessario anticipare l’avvio degli interventi di prevenzione, con l’obiettivo di contenere la proliferazione delle zanzare fin dalle prime fasi della stagione.

Per garantire l’efficacia delle azioni intraprese sul suolo pubblico, è indispensabile la collaborazione attiva di tutta la cittadinanza. Si invitano pertanto i cittadini a intervenire anche nelle aree private, adottando semplici ma fondamentali accorgimenti, come l’eliminazione dei ristagni d’acqua e l’utilizzo di prodotti larvicidi.

Solo attraverso un impegno condiviso sarà possibile ridurre significativamente la presenza di zanzare e contribuire a rendere più vivibile il periodo estivo per l’intera comunità. Sono già disponibili presso l’Ex Casello campioni omaggio di larvicidi, accompagnati da materiale informativo realizzato dalla Regione Emilia-Romagna. A partire dal 4 Maggio, i campioni saranno distribuiti gratuitamente anche presso le farmacie di Mirandola e frazioni.