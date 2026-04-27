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San Felice sul Panaro: uffici comunali chiusi e mercato in forma ridotta

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Sabato 2 maggio, gli uffici del Comune di San Felice sul Panaro saranno chiusi. Sarà garantita la reperibilità telefonica, dalle 8 alle 12, al 331/3648964, solo per gli atti di morte e i servizi di polizia mortuaria. Sabato 2 maggio chiusa anche la biblioteca comunale “Campi-Costa Giani”. Inoltre venerdì 1° maggio, il mercato si svolgerà in forma ridotta. Ricordiamo che a San Felice il mercato è in piazza Ettore Piva in due giornate: il lunedì e il venerdì.

















Redazione 1

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