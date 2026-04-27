Casalecchio, uomo arrestato due volte in due giorni: per maltrattamenti in famiglia e per violazione della misura cautelare

Due arresti in poco più di 48 ore per un uomo italiano di 46 anni, fermato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Casalecchio di Reno per maltrattamenti in famiglia e, successivamente, per la violazione delle misure cautelari disposte dall’Autorità giudiziaria.

Il primo intervento è scattato a seguito di una segnalazione: i militari, giunti rapidamente presso l’abitazione indicata, hanno trovato l’anziana madre con un asciugamano sulla testa, intriso di sangue. La donna ha riferito che il figlio, poco prima, si è presentato in stato di agitazione, inveendo contro di lei e accusandola di non volerlo aiutare. La lite è degenerata fino a quando l’uomo l’avrebbe spinta facendola cadere: nell’impatto, la vittima ha battuto la testa contro un mobile, riportando una ferita con copiosa perdita di sangue. La donna ha inoltre raccontato che episodi simili si verificavano da tempo, spesso quando il figlio si presentava in stato di ebbrezza per chiedere aiuto. Per timore di ritorsioni, non aveva mai sporto denuncia né accettato cure mediche in precedenza.

Al termine degli accertamenti, il 46enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Bologna, sottoposto agli arresti domiciliari. Il Giudice per le indagini preliminari ha poi convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre e alla sua abitazione, con braccialetto elettronico e divieto assoluto di comunicare con la vittima.

Il secondo arresto è avvenuto a meno di 24 ore dalla convalida. L’uomo ha contattato il NUE 112 annunciando l’intenzione di recarsi a casa della madre. Poco dopo, i Carabinieri lo hanno intercettato nei pressi dell’abitazione della donna mentre si stava avvicinando, nonostante fosse pienamente consapevole delle restrizioni imposte. In evidente stato di ebbrezza, avrebbe salutato la madre dicendole che sarebbe finito in carcere, prima di essere bloccato dai militari.

Processato per direttissima, l’arresto è stato convalidato e nei confronti del 46enne è stata disposta nuovamente la misura degli arresti domiciliari, in aggiunta a quella già in essere.