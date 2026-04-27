Al via a Bologna un nuovo ciclo di Laboratori di Quartiere

In una fase di grande cambiamento per Bologna, diventa ancora più importante mantenere e rafforzare la connessione tra le trasformazioni urbane e i bisogni della cittadinanza, attraverso interventi e azioni capaci di rispondere in modo capillare alle necessità delle diverse zone cittadine.

L’obiettivo dei Laboratori di Quartiere è quello di creare spazi di informazione, ascolto e confronto tra amministrazione, comunità, associazioni, cittadini e cittadine, in cui condividere bisogni e priorità per mettere a fuoco proposte e soluzioni concrete per il benessere collettivo.

I Laboratori saranno l’occasione per:

conoscere i progetti in corso in ogni quartiere e le prospettive emergenti dalla Riforma dei Quartieri

informarsi sulle opportunità di coinvolgimento e partecipazione, in particolare sull’apertura del Bilancio partecipativo 2026

condividere i bisogni e priorità delle diverse zone, contribuendo a indirizzare le azioni di prossimità del Comune legate alla cura delle comunità e del territorio.

Quanto emergerà dai Laboratori indirizzerà l’uso diretto delle risorse del Bilancio partecipativo che, zona per zona, saranno gestite direttamente dai Quartieri e progettate attraverso gli strumenti dell’amministrazione condivisa.

I Laboratori si svolgeranno dal 7 al 14 maggio, uno per ogni quartiere. Di seguito il programma dettagliato degli incontri:

quartiere Borgo Panigale-Reno

giovedì 7 maggio , ore 18, presso la Sala Falcone Borsellino nella Sede del Quartiere, via Battindarno 123

, ore 18, presso la Sala Falcone Borsellino nella Sede del Quartiere, via Battindarno 123 quartiere Porto-Saragozza

giovedì 7 maggio , ore 18, presso la Sala Consiliare nella Sede del Quartiere, via dello Scalo 19

, ore 18, presso la Sala Consiliare nella Sede del Quartiere, via dello Scalo 19 quartiere Santo Stefano

martedì 12 maggio , ore 18, presso la Sala Biagi nella Sede del Quartiere, via Santo Stefano 119

, ore 18, presso la Sala Biagi nella Sede del Quartiere, via Santo Stefano 119 quartiere Navile

mercoledì 13 maggio , ore 18, presso il Centro civico W. Michelini, via Massimo Gorki 10

, ore 18, presso il Centro civico W. Michelini, via Massimo Gorki 10 quartiere San Donato-San Vitale

giovedì 14 maggio , ore 18, presso la Casa di Quartiere Italicus, via Giovanni Antonio Sacco 16

, ore 18, presso la Casa di Quartiere Italicus, via Giovanni Antonio Sacco 16 quartiere Savena

giovedì 14 maggio, ore 18, presso il Centro Polifunzionale del Quartiere Savena, via Populonia 2

Per partecipare ai Laboratori è necessario iscriversi compilando questo modulo

Per maggiori informazioni visita il sito: https://partecipa.comune.bologna.it/partecipa