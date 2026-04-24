Nuovo centro culturale alle Officine SanLab: ultimi giorni per candidarsi

C’è tempo fino a giovedì 30 aprile per partecipare alla call pubblica del progetto “Officine SanLab – Giovani e welfare culturale per il benessere della comunità”, il percorso che punta a trasformare gli spazi di via Emilia 253/A a San Lazzaro di Savena in un centro culturale polifunzionale dedicato alla produzione culturale, all’innovazione sociale e al benessere della comunità. Il progetto, finanziato con 160 mila euro grazie all’Avviso ANCI – Fondo Politiche Giovanili 2023, nasce con l’obiettivo di rilanciare la vocazione originaria di Officine SanLab e farne un luogo aperto alla città e al territorio metropolitano, capace di intrecciare cultura, socialità, salute e welfare culturale, anche in relazione con i servizi presenti nello spazio, a partire dal punto prelievi AUSL.

La call è rivolta a enti del Terzo Settore, gruppi informali, imprese sociali e culturali con una significativa presenza under 35, interessati a contribuire alla costruzione del futuro del nuovo centro culturale. Le realtà selezionate accederanno a un percorso di formazione e accompagnamento coordinato da baumhaus cooperativa sociale, articolato in tre incontri che si terranno nel prossimo mese di maggio e che saranno finalizzati a sviluppare una proposta progettuale più strutturata, nonché a consolidare una rete territoriale attiva intorno a Officine SanLab. Al termine di questa fase sarà pubblicato il bando vero e proprio per la gestione degli spazi a cui potranno partecipare i soggetti che avranno preso parte al percorso, in forma singola o aggregata.

Nel corso del mese di aprile si sono tenuti tre incontri di presentazione e approfondimento nel territorio della Città Metropolitana: in occasione del primo appuntamento – 8 aprile a Bologna presso baumhaus – è intervenuto Marco Italiano di Scomodo per una riflessione su centri culturali e comunità giovanili. Nel secondo incontro, il 15 aprile a Imola presso Ca’ Vaina, baumhaus, Ca’ Vaina e Reggiolo Factory hanno dialogato su cosa significhi gestire spazi culturali fuori dalle rotte delle grandi città. Infine, durante in occasione del terzo e ultimo appuntamento, il 20 aprile a San Lazzaro presso le Officine SanLab, è stato possibile effettuare un sopralluogo degli spazi a bando. A tutti gli eventi hanno partecipato in media circa 50 persone.

Tutte le informazioni su https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/argomenti/giovani/sanlab