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I Fireflies in the Dark live a Correggio al ‘Bounanot Sunador’

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Tutto pronto per la terza edizione del “Bounanot Sùnadòr” in programma a Correggio dall’8 al 10 maggio 2026. Uno straordinario live music Festival nel quale si esibiranno 28 band locali: un week end tutta musica e passione, tutta vitalità e groove travolgente. Ci sarà spazio per un mercatino del disco dove migliaia di appassionati potranno trovare vere chicche tra vinili, CD, DVD, rarità da collezione per veri amatori.

In una parte di questo eccezionale programma, saranno protagonisti i Fireflies in the Dark Eleonora, voce frontwoman; Nicola Bertoncelli, chitarra, basso, tastiera, sint e Fabio Crippa, chitarra e basso – formazione new wave con un magic mix tra lo stone rock e l’elettronica.

Per amici e appassionati della buona musica sarà un appuntamento da non mancare.

 

















Redazione 1

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